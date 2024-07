Raskelt haige poisi elulootus sõltub kallist ravimist

Lastefondi kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger sõnas, et asenduskodus elaval 12-aastane Kevinil on raske ja haruldane haigus Duchenne’i lihasdüstroofia, mida on võimalik leevendada üksnes kalli ravimi abil, mis maksab üle 700 000 euro aastas. Ravim on samas tema ainus võimalus eluks.