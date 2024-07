Avatud talude päev purustas rekordi

Eelmisel aastal külastati talusid 284 000 korda, aga külastuste arv on läbi kümne aasta olnud järjest tõusvas joones.

Kõige rohkem külastati avatud talusid Harjumaal ehk üle 59 000 külastuse, Tartumaal üle 54 000 ning Saaremaal üle 32 000.

Populaarseimad talud olid sel aastal Nopri talu Võrumaal ja Andre Farm Tartumaal, kuhu tehti umbes 8000 külastust.

«Avatud talude päev on nagu laulupidu – seda teavad ja armastavad sama paljud eestimaalased ning väga suur osa meist on sellest südantsoojendavast üritusest osa saanud. See, et avatud taludesse jõuab nii palju inimesi, näitab, et ka Eestimaa linnainimeste side maaga on tugev ja huvi seal toimuva vastu suur. Samamoodi, nagu laulupeol liigub hea energia lauljate ja publiku vahel, niisamuti tunnevad avatud talude päeval ühesolemisest rõõmu nii talude eestvedajad kui ka nende külalised,» rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Avatud talude päev on nagu laulupidu. Regionaalminister Piret Hartman.

Tartumaal asuva Agali talu perenaise Liia Kroll ütles, et inimestel oli tore! «Täiskasvanud inimesed hüppasid heinarullidel nagu lapsed, silmad säramas, suu naerul ja kilked kõlamas. See on hetk, kus talu saab selle emotsiooni, et seda teekonda jätkata!»

Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats sõnas, et avatud talude päev on taludele aasta tippsündmus, milleks valmistutakse põhjalikult ette. «Üritus on oluliselt tugevdanud Eesti toidutootmise kuvandit − külalised näevad, kuidas toidutootmine käib, ja mõistavad, et toidu taga on inimene.»

Kümnendat avatud talude päeva korraldasid regionaal- ja põllumajandusministeerium, maaelu teadmuskeskus ning partnerina lõi kaasa Elron.