FOTOD JA VIDEO Kaevetööd tõid Kaarli puiesteel nähtavale massihaua

Kuna tegemist on ajaloolise Püha Barbara kalmistu servaga, siis polnud luustike ja matuste leidmine arheoloogide jaoks üllatav. «Kui me hakkasime siin arheoloogilist järelevalvet tegema, siis juba eeldasime, et siit võib matuseid leida. Üllatuslik oli see, et neid siin nii palju on. Me sattusime põhimõtteliselt massihaua peale, mis on kas mõnest 17. sajandi näljahädast või katkust või siis on see 1710. aasta Põhjasõja aegne,» rääkis OÜ Arheox arheoloog Keiti Randoja. Dateeritavate leidudena on maa seest välja tulnud üks rootsiaegne südasõlg ja mõned mündid, millest üks on 17. sajandi Rootsi öör.