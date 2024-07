Trump nimetas Harrist äärmusvasakpoolseks hulluks

«Harris on radikaalne vasakhull, kes hävitab meie riigi,» sõnas endine president ja vabariiklaste presidendikandidaat.

«Harris on olnud ultraliberaalne liikumapanev jõud iga Bideni katastroofi taga,» jätkas Trump.

Ekspresident jätkas hoogsalt oma uue poliitilise vastase sarjamist ja väitis näiteks, et Harris pooldab imikute tapmist.

«Harris soovib aborte kaheksandal ja üheksandal raseduskuul. See kõlbab talle isegi kuni sünnini ja isegi pärast sündi,» väitis Trump Põhja-Carolinas toimunud kampaaniaüritusel.

Ekspresident andis naisele ühtlasi uue hüüdnime Valetav Kamala (Lyin' Kamala) ja märkis, et tema rekordilised läbikukkumised piiril ja migrantide kuritegevuse ohjeldamisel on laastanud terveid kogukondi.

«Harris on kogenud, karm ja võimekas. Ta on olnud mulle uskumatu partner ja meie riigi juht. Nüüd on valik teie, Ameerika rahvas,» ütles Biden.