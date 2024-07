Bideni sõnul vajab USA uusi ja nooremaid esindajaid

«Pikkade aastatepikkuse avaliku elu kogemuse jaoks on aeg ja koht. Samuti on aeg ja koht uutele häältele, värsketele häältele, jah, noorematele häältele,» ütles president.

«Hindan oma ametit väga kõrgelt ja armastan meie riiki üha rohkem. See on olnud minu elu suurim au olla teie president,» rääkis Biden.

«Olen otsustanud, et parim viis edasi liikuda on anda teatepulk uuele põlvkonnale. See on parim viis meie riigi ühendamiseks,» ütles Biden.