Käibe- ja tulumaksu ning kütuseaktsiisi tõstmist valdavalt ei toetata

Ühiskonnauuringute instituudi tellitud värskest küsitlusest selgub, et valdav osa vastajatest ei toeta käibe- ja tulumaksu ning kütuseaktsiisi tõusu, kahe esimese puhul on napp poolehoid vaid Reformierakonna toetajate seas; samas alkoholi- ja tubakaaktsiisi puhul on ülekaalus vastajad, kes neid meetmeid toetavad.