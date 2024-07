Alar Karis ja Sirje Karis osalevad Pariisi olümpiamängude avamisel

«Olümpiamängud on rahvaid ja riike ühendav spordipidu, mille keskmes olev sportlane on valmistunud selleks hetkeks kogu elu. Võistlemise kõrval on olümpiaideaalideks olnud meisterlikkus, austus ja sõprus. Ideaalid, mis lisaks hasardile ja kaasaelamisele kujundavad olümpiast olümpia,» ütles riigipea Pariisi olümpiamängude eel. «Praegusel ajal võiksime samuti mõelda antiik-olümpiamängudelt pärit olümpia rahule, mil mängude ajaks kahurid vaikisid ning sõjategevus peatus selleks, et spordi ja olümpiaideaalide kaudu ehitada rahumeelne ja parem maailm.»