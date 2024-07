Täna otsustas valitsus haridus- ja teadusminister Kristina Kallase (Eesti 200) ettepanekul anda üheaastase ajapikenduse õpetajatele, kes eesti keelt õpivad, kuid pole veel jõudnud minimaalselt nõutava B2 tasemeni. Ministri sõnul ei takista see üleminekut eestikeelsele õppele ning tegu pole järeleandmisega. See otsus on aga toonud kaasa kriitikat opositsioonilt.