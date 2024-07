Juri Nikitin, transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja tähendas, et teadaolevalt oli see esmakordne juhus, kui selline olukord märgistustöödel tekkis.

«Tegu oli inimliku veaga ja me võtame juhtunust õppetunni, et selliseid olukordi edaspidi vältida. Enne tööde teostamist teeme täiendava kontrolli, et veenduda märgistusjoonte asukoha õigsuses,» lausus Nikitin ameti kommunikatsiooniosakonna poolt Postimehele saadetud vastuses.