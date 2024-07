Tallinna koolides saavad tööd jätkata ligi 140 nõutava keeleoskuseta õpetajat

Abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on tänane valitsuse otsus igati mõistlik samm, mis toetab hariduse ja õppe kvaliteedi tagamist ka neis klassides, kus jätkub õpe vene keeles. «Eestikeelsele õppele üleminek on otsustatud ja Tallinn annab parima, et seda protsessi toetada – seda nii õpilase, õpetaja kui ka lapsevanemate vaatest. Tallinna koolid ja koolipered on pingutanud selle nimel, et saavutada vajalik keeletase ning paljud õpetajad juba ka vastavad kehtestatud keeleoskuse nõuetele. Samas on veel ka neid õpetajaid, kes ei ole kaotanud motivatsiooni ja jätkavad oma eesti keele õpinguid – selleks, et anda oma panus kvaliteetsesse haridusse ja toetada muuhulgas eestikeelsele õppele üleminekut,» rääkis Jašin. «Siinkohal on oluline rõhutada, et see aasta aega ongi neile õpetajatele antud oma keeleoskuse nõutavale tasandile viimiseks ja see on tingimus, et nad saaksid oma tööd edaspidi üldse teha. Selleks toetab Tallinna linn ka igati neid õpetajaid, pakkudes erinevaid toetusmeetmeid vajaliku keeletaseme saavutamiseks,» lisas ta.