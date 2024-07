Omniva sulgeb Orissaares postkontori

Omniva kliendikogemuse juht Siim Tammesalu rääkis, et paljud postiteenused on juba saadaval ka muudes kanalites või teiste teenusepakkujate juures, mida inimesed postkontorile eelistavad.

Alates 12. augustist on postiteenused kättesaadavad uues postipunktis aadressil Kuivastu mnt 39A. Kolimise tõttu on postkontor suletud perioodil 29. juulist kuni 9. augustini. Postipunkt on edaspidi avatud esmaspäeval ja neljapäeval kella 9-15 ning kolmapäeval kella 12-18. Ülejäänud päevadel on postipunkt suletud.