Saatuseaasta 1944 Lahingud Sinimägedes olid veriseimad, mis Eestimaa pinnal kunagi peetud

Vahe on ehk selles, et kui mujal oli pealetungi edasiarendamine raskete loodusolude ja olematu teedevõrgu tõttu keeruline, siis Sinimägede positsioonidest läbi murdmine oli selle pealetungi võtmekoht, mis oleks edu korral võimaldanud juba kiiret edasitungi Tallinna suunal. Kuna lahingud Sinimägede lõigus olid kõige intensiivsemad ja võimalikku tulevast arengut silmas pidades ühtlasi ka kõige kaalukamad, siis on Sinimägede lahingu nimi igati õigustatud.