FOTOD Kolletavad turuletid: kukeseened meelitavad ostjaid nii kodust kui võõrsilt

On kolmapäev. Tallinna keskturul on järjekordne tihe tööpäev ning müntide krabina taustaks kostab alatihti sõna «kukeseen». Keskturu usin müüja Emily, kes parasjagu seeni karpi kühveldab, sõnab Postimehele, et kukeseened lähevad nagu soojad saiad ning nõudlus on väga suur.