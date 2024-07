Zelenskõi sõnul on kaitsetööstuses edukalt tööle hakanud välisfondid

«Olen tänulik kõigile, kes töötavad meie kaitseettevõtetes, meie kaitsetööstuses. On ilmne, et sektor on muutumas täiesti erinevaks – tugevamaks ja tõhusamaks. On ülioluline, et välisfondid on lõpuks hakanud kaitsetootmises märgatavalt ja tõhusalt tööle, mis on meie jaoks märkimisväärne saavutus. Siin on rolli mänginud mitte ainult riigieelarve raha, vaid ka partnerite investeeringud kaitsetootmisse Ukrainas,» jätkas riigipea.