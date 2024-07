«Me ei saa nende tragöödiate ees pilku kõrvale pöörata. Me ei saa lasta endal kannatuste ees tuimaks muutuda ja ma ei vaiki,» jätkas Harris, kes on demokraatide tõenäoline kandidaat 2024. aasta USA presidendivalimistel.

USA president Joe Biden on seni avaldanud Iisraelile peamiselt telgitagust survet sõja lõpetamiseks.

«See, mis on juhtunud Gazas viimase üheksa kuu jooksul, on laastav. Pildid surnud lastest ja meeleheitel näljastest inimestest, kes põgenevad kodudest. Paljud neist on teist, kolmandat või neljandat korda ümberasustatud,» rääkis Harris ajakirjanikele.