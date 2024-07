Keskerakonna juhatuse avaldus: valitsus liigub Eesti inimestega vastupidises suunas

«Kui uuel valitsusel pole lahendusi ega väljapääsu, siis tuleks seda ausalt tunnistada ja kõrvale astuda. Sest seda, et olukord on keeruline, oskab öelda igaüks. Kuid tarvis on lõpuks ometi seada ülesandeks Eesti majanduse kiire väljatoomine langusest, mida Vabariigi Valitsuse poliitika üksnes süvendab,» teatas Keskerakond.

Keskerakond märkis, et paraku on näha, et valitsusliidul pole grammigi mõistmist inimeste reaalsest olukorrast, kui rahanduskomisjoni juht pillab hoolimatult, et kaheprotsendilist maksutõusu ei pane keegi tähelegi. "See, mis toimub, on kohahoidmine, töökohtade säilitamine iseendale ja selge plaanita järjest süveneva hävingu loomine," nentis erakond.

Kui majanduslangus on kestnud pea kolm aastat, ei ole lahendus uued kõrgemad maksud, leiab Keskerakond. «Kui hinnatase poodides on kallim kui paljudes teistes Euroopa riikides, kuid palgad jäävad allapoole keskmist, siis selline teekond mõjub hävitavalt meie ettevõtete konkurentsivõimele ja Eesti inimeste toimetulekule. Näeme, kuidas sõnades sotsiaalset poliitikat lubav erakond on sisuliselt muutunud vaikivaks kaasreisijaks valitsuses, mis viib ellu kõike seda, mille vastu see sama partei oma programmis seisab. Seisukohad on asendatud istekohtadega ja inimestega, kes nendel kohtadel ei üritagi midagi muuta. «Ei»-dest saavad üleöö «jah»-id, vastuolekust innukas kaasanoogutamine,» sedastas Keskerakond.