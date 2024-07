ERRi küsimusele, kuidas välistada võimalust, et Milremi toodang jõuab Venemaale, vastas Herem, et seda polegi võimalik teha. «Mina olen juhatuse nõunik, teen juhatuse jaoks tööd nii kaua, kuni näen, et ma Venemaa heaks ei tööta,» lausus ta. «Kui näen, et hakkan töötama Venemaa jaoks, siis ma selles ettevõttes enam ei tegutse. Aga ma ei arva praegu, et see nii läheb.»