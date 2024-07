Sünoptik: homme ja ülehomme võib olla oodata ohtlikku ilma

«Samas on kogu selle situatsiooni puhul õhus palju küsimärke, alustades sellest, kui vingeks see tsüklon ikkagi muutub ja milliseks kujuneb selle täpne liikumistrajektoor,» arutles sünoptik, lisades, et nendest sõltub ka saju intensiivsus ja sajuala katvus, samuti tuuleväli ja selle tugevus.

«Kas see on üldse reaalne, mida mudelid praegu näitavad? Kõik on võimalik, kõike on nähtud. Mõnikord kipuvad aga ilmamudelid sääraseid tsüklone vingemaks tegema kui nad tegelikkuses on ja sellega on alt mindud, ent mitte alati. Vahel on ka täpselt nii läinud, nagu mudelid näitasid. Parem karta kui kahetseda,» sõnas Kiitsak, rõhutades, et mudelarvutused võivad veel muutuda.