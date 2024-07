Seeneaasta lubab maitsenaudinguid ja pakub silmailu

«Kui inimesed räägivad, et seened on kõikjal Eestis välja tulnud, vastab see jutt tõele. Nii et seenehooaja võib alanuks lugeda,» lausus Kastanje Harjumaal tehtud mõnetunnise käigu tulemustest rääkides. «Kukeseeni on natuke, aga ilmselt sõltub väga palju [niiskusoludest], kus on neid rohkem ja kus vähem. Kuivõrd on ilus soe ilm ja vahelduvalt üsna tugevalt sajab, siis leidub metsades praegu juba päris palju erinevaid seeneliike.»