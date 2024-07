Juuli alguses laiendas Ungari valitsus nende riikide ringi, kust saab lihtsustatud korras tööjõudu sisse tuua. Orbán lisas ka Venemaa ja Valgevene kodanikud skeemi, mis võimaldaks neil sisuliselt vabalt ELi ühisturule siseneda.



Skeem lubab 8. juulist Venemaa ja Valgevene kodanikel tulla Ungarisse kasvõi koos peredega ning hankida tööd nendes sektorites, kus valitseb tööjõupuudus.



Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) tõdes Postimehele, et Schengeni ruumi julgeoleku ohtu seadmine on tema meelest lubamatu ja vastuvõetamatu. «Ungari käitumine üldse on väga kummaline alates sellest, et Orban käis Moskvas, käis Pekingis. Selleks ei olnud tal mingeid mandaati. Euroopa Liidu eesistujana tal mingit sellist mandaati ei ole. On algatatud ka artikkel 7 menetlus, mille üks suund on ka Ungari hääleõiguse peatamine,» lisas ta.



Tsahkna sõnul üritatakse praegu täpselt aru saada, mida Ungari ikkagi tegelikult plaanib. Kui Ungari plaanib Venemaalt ja Valgevenest tööjõudu sisse lasta, on see julgeolekuoht Schengeni liidu riikidele. Juhul, kui Ungari seda teeb, on mitmeid lahendusi. «Üks on see, et pannakse ümberringi totaalne piirikontroll Ungarile,» tõi Tsahkna näiteks. Lõppkokkuvõttes ei saa ükski teine riik sekkuda Ungari enda territooriumil toimuvasse, aga Ungarit ümbritsevad riigid saavad tekitada olukorra, kus Ungarist tulevad Venemaa või Valgevene kodanikud ei pääseks sealt edasi.