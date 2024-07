Tormi järel on sajad inimesed elektrita

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kristi Reiland rääkis, et nende brigaadid olid suurendatud jõududega tormi ootel, öösel kella kahest põhjustaski torm mitmel pool Eestis elektrikatkestusi. «Need said suures osas ka öö jooksul lahendatud ning klientidel elektrivarustus taastatud,» ütles Reiland.

Elektrilevi kaardilt on näha, et praeguse seisuga on tormist tingitud katkestusi enim Lääne-Virumaal ja Kagu-Eestis. Lääne-Virumaal on elekter ära 191 ja Valgamaal 141 majapidamises.