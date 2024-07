Eesti saatis Läti-Valgevene piirile appi politseiüksuse

«Valgevene poolt lähtuv ränderünne pole vaid Läti mure – tegu on meie ühise Euroopa Liidu ja NATO piiriga, mille valvamisse on Eesti valmis kõhklematult panustama. Ka meie piiril on meid provotseeritud ning meie reaktsiooni testitud, mistõttu on lisaks naabri aitamisele väga oluline ka see, et meie ametnikud saaksid praktilise kogemuse ränderünde tõkestamisel. Kui sarnane olukord peaks algama meie piiril, on need kogemused hindamatu väärtusega,» ütles Kommusaar.