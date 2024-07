Keskkonnaamet keeldus Linnamäe paisutusloa andmisest

Paisutusloa andmine ilma piisavate hüvitusmeetmeteta läheks vastuollu Natura 2000 väärtuste kaitse nõuetega.

«Linnamäe pais asub kalastiku ja vooluveekogude kaitseks ja taastamiseks loodud Natura 2000 hoiualal, kuid suur osa kunagisest kärestikulisest jõest on täna uppunud paisjärve alla,» selgitas keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk.

Lisaks loodusväärtustele on Linnamäel riikliku kaitse all ka kultuurimälestiseks tunnistatud pais. Valitsus on tunnistanud Linnamäe paisu suure avaliku huviga objektiks ja andunud nõusoleku paisutusega jätkata tingimusel, et keskkonnale tekkiv kahju hüvitatakse mujal.

«Valitsuse juhist järgides on amet põhjalikult otsinud võimalust samasuguse väärtusega kärestikujõgede kaitseks mujal Eestis. Olles kaalunud kõiki alternatiive, on aga saanud selgeks, et Linnamäe pais põhjustab keskkonnale kahju, mida pole võimalik mujal korvata. Seetõttu ei ole ka võimalik ametil paisutusluba anda,» ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk.

«Ainus sarnase potentsiaaliga looduslik elupaik oleks Narva jõgi. Kuid me teame, et Narva jõe vabastamine paisutusest ei ole praegu realistlik,» lausus Kukk.

Mälestise ehk paisu lammutamist keskkonnaameti otsus ei eelda, küll aga tähendab see paisjärve allalaskmist ja veevoolu suunamist paisust mööda. Jõe vabastamine kunstlikust tõkkest taastab olulise elupaiga rändekaladele ja teistele vooluveekogude elanikele.