Riho Terras liitus Eesti kaitsetööstusettevõtte SensusQ nõukoguga

«Kaitsevaldkonna arenguks on tarvis tasakaalustatud investeeringuid – oma koht on moonal ja tehnikal, kuid mida keerulisemaks muutuvad olukorrad, seda kriitilisemaks muutub ka kõik digitaalne. SensusQ tehisintellektil põhinev süsteem aitab sünteesida mitmetest allikatest pärit info terviklikuks teabeks ning sellised lahendused on täna muutumas olulisemaks kui iial varem,» sõnas Riho Terras. «Mul on hea meel, et saan oma teadmiste ja oskustega Eesti kaitsetööstuse järgmisesse triumfi panustada.»