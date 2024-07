Viimasele metsavennale püstitatakse mälestuskivi

Idee autori sõnutsi tuleb mälestuskivi vääriline, kõrgusega üks meeter ja plaani järgi on selle laius 0,5 meetrit. «Kivi tagaküljel on üks oluline teemakohane luuletus, mida Ruuben ikka tavatses esitada oma esinemistel. Lisaks kivile on sel ka vääriline kivialus,» lausus Magnus.

«Tänase seisuga on tehtud 14 annetust ja laekunud on üle 900 euro. See näitab, et meie algatus on end õigustanud ja inimesed soovivad mälestusele panustada. Tagasiside on seni olnud igati meeldiv, on tänatud algatuse eest,» sõnas Magnus.