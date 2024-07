40 trollijuhti valis ümberõppe asemel koondamise

Padari sõnul peegeldavad tulemused seda, et ettevõttes töötavad oma ala professionaalid ja valdkonna pühendunud fännid. «Sõidukijuhtideta ei saaks me teenust pakkuda. See töö väärib ühiskonnas rohkem esiletõstmist ja tunnustamist, sest on ülimalt vastutusrikas ning vilumus seda tööd teha tuleb aastatega. See on ettevõttele suur tunnustus näha, et meie inimesed teevad oma tööd kirega, on uuendustele avatud ning soovivad panustada eesmärki kasvada teenindusettevõtteks ja olla parim valik liikumiseks linnas. Usun, et liigume nende uuendustega ka organisatsioonina õiges suunas.»