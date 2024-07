Uuring: üle poolte jätavad oma vana nutitelefoni koju seisma

«Suund omamise asemel tooteid rentida kasvab erinevates sektorites iga aastaga. Väikeelektroonikaseadmete, näiteks nutitelefonide ja sülearvutite rentimise trendi toetabki tootjatele suunatud Euroopa Liidu regulatsioon, mis ütleb, et elektroonikat tuleb rohkem väärindada, mitte muuta seadmeid pärast esimest kasutuskorda prügiks,» selgitas Paulus.

Lisaks renditeenuse pakkumisele rakendatakse Eestis elektroonikaromude kuhjumisega võitlemiseks elektri- ja elektroonikaseadmetele tootjavastutust, et toetada vastupidavate, korduvkasutatavate ja ringlusse võetavate toodete turule laskmist. See tähendab, et probleemtoodete tootjatel lasub kohustus koguda tagasi vanu elektroonikaseadmeid ning rahastada ja korraldada oma toodetest tekkivate jäätmete sorteerimist ja töötlemist.

«Ühtlasi vastutavad tootjad tarbijate informeerimise eest, kuidas seadmeid nende eluea lõpus õigesti käidelda ning et nende kogumisvõrgustik oleks kättesaadav üle riigi,» täpsustas Otsason ja lisas, et EL-i direktiivi kohaselt on elektroonikaseadmed jaotatud kategooriatesse, millest igaühele on kehtestatud kindlad taaskasutuse sihtarvud.