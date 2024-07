FOTOD Erakordseks hinnatud vihm ja tormituul möödusid vapustusteta

Teistest piirkondadest rohkem tuletas rohke vihmasadu ennast meelde võrulastele, kelle madalamates kohtades asuvate elumajade keldritesse vesi jõudis. Võru linnapea Kalvi Kõva lausus usutluses Lõuna-Eesti Postmehele, et õnneks polnud sadu siiski nii intensiivne, kui nad kartsid. «Nüüd on küll tõusnud tuul ja murdnud mõne puu, on mõned üksikud kohad, mis on natuke üle ujutanud – Sookooli vastas olev [Kreutzwaldi] tänav, kus on drenaaž umbes. Seda praegu puhastatakse,» rääkis ta ajalehele esmaspäeva hommikul.