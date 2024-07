Venezuelas kasutasid julgeolekujõud meeleavaldajate vastu pisargaasi

«See kukub, see kukub, see valitsus kukub!» karjusid protestijad sündmuskohal viibiva uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku sõnul.

Venezuela opositsioonikoalitsioon kinnitas varem päeval, et ei tunnusta president Maduro välja kuulutatud valimisvõitu ning väitis, et opositsiooni presidendikandidaat Edmundo González Urrutia kogus 70 protsenti häältest ja mitte 44 protsenti, mida teatas keskvalimiskomisjon.

«Tahame öelda kogu Venezuelale ja maailmale, et Venezuelale on valitud uus president ja see on Edmundo González Urrutia,» ütles opositsioonijuht Maria Corina Machado.