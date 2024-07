Hispaania agentuur AECID kavatseb ühineda demineerimisega Ukrainas

«Ukraina miinitõrje vallas on tänaseks loodud lai rahvusvaheline koalitsioon – erinevate probleemide lahendamisesse on kaasatud riigid, rahvusvahelised organisatsioonid, rahastajad ja tootjad. Tegeleme pidevalt koostöö laiendamisega partneritega ja meil on ettepanekuid erinevates valdkondades. Töö selles valdkonnas käib pidevalt. Meil on ühtlasi andmeinnovatsiooniga seotud projekte, millega nad saavad liituda. Julgustame tihedamat koostööd Ukraina tootjate ja miinitõrjeoperaatoritega, mis kiirendab Ukraina maa demineerimist,» rääkis asemajandusminister Ihor Bezkaravainõi.