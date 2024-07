Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo lahkub ametist

Jahilo sõnul on ta jõudnud punkti et naasta vanade liistude juurde ehk diplomaatiasse. Ta võrdles töötamist Kadriorus pika sähvatusena, kus ükski päev polnud teisele vend ning mida kujundasid kõik Eesti sisemaised ja rahvusvahelised teemad.

«Oma tugeva jälje jätsid nendesse aastatesse nii sisepoliitilised pöörded kui ka Venemaa agressioon Ukrainas ja Ukraina toetamisega seonduv, muidugi ka kogu riigikaitse osa, sest president on ju riigikaitse kõrgeim juht,» sõnas ta.

President Alar Karis tänas Peep Jahilot selle eest, et ta nõustus 2021. aasta sügisel tulema oma kogemusega mõneks aastaks Kadriorgu, kus ta hoolitses presidendi kantselei käekäigu eest.

«Kokkuleppe järgi ma teadsin, et varem või hiljem pöördub ta oma juurte juurde tagasi. Nüüd paraku ongi see aeg käes. Jahilo empaatiavõime, suure pildi nägemise oskus ja diplomaatiline suhtlusviis on tema jätkuvad trumbid välisteenistuses,» ütles Karis.