Kadrioru pargi oranžerii valmib plaanitust aasta hiljem

Tallinna linnavaraameti ehitus- ja hankeosakonna juhataja Veljo Lobjakas kinnitas, et Kadrioru pargi oranžerii hoone on valmis, kuid hetkel toimub veel kasutusloa menetlus, vahendas ERRi uudisteportaal .

Oranžerii ehitus on valmis, kuid praegu on veel käimas ehitustööd hoone kõrval. Veljo Lobjakas selgitas, et objektil ehitatakse veel kinnistu piirdeaeda, paigaldatakse parklate ja teede sillutist ning tehakse haljastust.

Oranžeriiks nimetati 17.-18. sajandil lossipargis asuvat kasvuhoonet, mis pidi täitma tsaariperekonna vajadust eksootiliste viljade ja lilleilu järele ka talvel. Praeguses mõistes on Kadrioru pargis kerkimas aednike maja ehk majandushoone. Vormilt meenutab see ajaloolist oranžeriid, mille vundamendi varemed on tänaseni maa sees säilinud. Maja ühes plokis saavad olema Kadrioru pargi aednike töö- ja olmetoad, kontori- ja koolitusruumid ning remonditöökoda. Teise plokki, mis on tulevikus avatud ka külastajatele, tuleb talveaed ja külmaks perioodiks sisse toodud ilutaimede hoiuruum. Plaanis on avada veel suurte eksootiliste liblikate ja ritsikate püsiekspositsioon – lähim sarnane asub praegu Riias. Põnevust lisab hoonele ühekorruselise osa käidav katus, kust saab näha aednike toimetusi kasvuhoones.