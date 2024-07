Õhuseiredivisjoni asub juhtima major Tõnis Pärn.

Uus õhuseiredivisjoni ülem major Tõnis Pärn on tegevteenistuses olnud 16 aastat, millest suurema osa ajast õhuseiredivisjoni koosseisu kuuluvas õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses erinevatel ametikohtadel.

Lisaks sellele on ta juhtinud ka Leedus Karmelavas asuvat rahvusvahelist õhuoperatsioonide juhtimiskeskust. 2024. aasta suvel lõpetas major Pärn Ameerika Ühendriikides asuva õhuväe juhtimis- ja staabikolledži.

2022. aastast õhuseiredivisjoni juhtinud major Sammal suundub õhuväe staabi väljaõppeosakonna ülemaks. Major Sammal on varem teeninud üksik-sidepataljonis, Leedus Karmelavas mitme riigi kontrolli- ja ettekandekeskuses, õhuväe staabi operatiivosakonnas ja õhuseiredivisjoni ülema asetäitjana. Major Sammal on kaitseväes teeninud alates 2004. aastast.

Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille üksused asuvad mitmes Eesti piirkonnas. Õhuseiredivisjoni peamine ülesanne on NATO integreeritud õhu- ja raketikaitse süsteemi osana hoida Eesti õhuruum puutumatuna. Lisaks on divisjoni ülesandeks Eesti ja liitlaste õhukaitse üksuste ühildamine ning õhukaitsesse panustamine eelhoiatuse ja sidelahendustega.