Siseministeerium saavutas kokkuleppe Moskva patriarhaadi mõju vähendamiseks

Siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt tegi tagasivaate riigi ootustest, milleks on MPEÕKi täielik lahtisidumine Moskva patriarhaadist nii kanooniliselt kui juriidiliselt, sest riigil on kohustus kaitsta Eesti elanikkonda vaenuliku režiimi mõjude eest. Samas rõhutas Küüt, et lahenduse suunas liigutakse koostöös ning protsessi käigus ei kavatse riik hakata MPEÕK-le alluvaid kirikuid või Pühtitsa kloostrit sulgema või koguduste tööd takistama. «Usuvabadus on tagatud ja teenistused jätkuvad,» kinnitas Küüt.