Politsei palub abi 72-aastase Yury leidmisel

Politsei teatas, et Yury lahkus 12. juuni õhtul enda elukohast Harju maakonnast Raasiku vallast Kulli külast ning pole sinna tänaseni naasnud. Lähedastel pole õnnestunud Yuryga ühendust saada.

Yury on 165 cm pikk, kõhnema kehaehitusega, tal on heledad silmad, hall habe ja vuntsid. Seljas võib tal olla hele särk ja jalas tumedad püksid. Yury räägib vene keeles.

Politsei on kontrollinud Yury võimalikke viibimispaiku, sh on drooniga kontrollitud erinevaid piirkondi. Samuti on kontrollitud erinevaid haiglaid, kuid meest pole õnnestunud seni leida. Mehe otsingud jätkuvad.