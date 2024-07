Abilinnapea Kristjan Järvan märkis, et järgemööda hakkab linnas taastuma trammiliiklus ja neist esimeste seas on Tondi trammitee haru avamine. «Ent ühendus ei kao ka Vana-Lõunaga, sest 19. augustist hakkab taas sinna sõitma ka tramm nr 5 oma tavapärasel liikumisteel. Kuna seejärel keerab ka Pärnu mnt-lt vähem tramme Vana-Lõuna suunal, siis see suurendab ka Vineeri ja Pärnu mnt ristmiku läbilaskvust teiste liiklejate jaoks,» sõnas Järvan.