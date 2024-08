Kuigi kultuuriinimesed loodavad viimase sekundini, et kärpekirves just neist mööda vihiseb, on peaminister Kristen Michal (RE) konkreetne ja lakooniline: valmis peaks ennast panema kõik peale kaitse-julgeolekuvaldkonna, pensionäride ja õpetajate. «Teeme kümme protsenti kärbet kolme aastaga,» kinnitab ta.