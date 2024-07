Ukraina valmistab ette uusi julgeolekulepinguid partnerriikidega

Vene režiimi juht Vladimir Putin on väitnud, et ta on avatud läbirääkimistele, kuid ta on nõus relvarahuga ainult juhul, kui Kiiev loovutab territooriumi, mida Moskva on kuulutanud enda omaks.

Zelenskõi sõnul ei soovi ta, et Hiina, mis alles hiljuti võõrustas Ukrainas välisministrit Dmõtro Kulebat ja on Moskva lähedane liitlane, vahendaks rahujõupingutusi. Ta kutsus samas Pekingit avaldama Moskvale survet sõja lõpetamiseks.

«Kui Hiina tahab, saab ta sundida Venemaad seda sõda lõpetama. Hiina on lahutamatu osa sellest maailmast ja mõjukas riik,» ütles Zelenskõi.

«Ma sooviksin, et nad ei oleks vahendaja rollis. Ma sooviksin, et nad avaldaksid Venemaale survet,» lisas president.

Zelenskõi ütles intervjuus, et Vene vägi on saavutanud Ukraina idaosas edu, kuna Kiievi liitlased on piiranud Ukraina üksustel läänest saadud relvade kasutamist ning ukrainlased on ka alles ootamas lubatud relvasaadetisi.

«See on tõsine väljakutse, et me ei saa kasutada kõiki relvi, mis meil on vaja selle vaenlase peatamiseks,» märkis president.

«Kui kasutada meie partnerite relvi, siis nad võivad öelda, et me ei anna teile rohkem abi, see on oht,» seletas riigipea.

Zelenskõi sõnul teeb Kiiev väga tõsiselt tööd, et saada luba lääne relvadega löökide andmiseks sügavamale Venemaa territooriumile.