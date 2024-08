USA ei kommenteerinud Ukrainale antavate hävitajate kohale saatmist

Ajaleht The Times teatas, et Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16 ja peagi hakkavad Ukrainasse saabuma ka hävitajad F-16 Taanist.

Meediakanal Bloomberg teatas 31. juulil, et esimesed hävitajad F-16 on juba jõudnud Ukrainasse ja seda kinnitas ka uudisteagentuur AP. Samas polnud täpselt teada, kui paljudest lennukitest jutt käib.

Ajaleht The Telegraph kirjutas samal ajal, et hävitajad F-16 on Ukrainas oma esimesed lahingumissioonid juba teinud. Väljaande andmetel on neid sõjalennukeid seni kasutatud ainult õhutõrjemissioonideks.