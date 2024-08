Tallinna lennujaama lennundusjulgestuse osakonna juhi Tarvi Pihlakase sõnul võib uus piirang ajutiselt tähendada pikemaid järjekordi julgestuskontrollis. «Alates 1. septembrist tuleb reisijatel oma käsipagasit pakkides uusi reegleid jälgida. Soovitan enne reisi tutvuda värske infoga lennujaama kodulehel ja saabuda lennujaama kaks tundi enne lennu algust, sest järjekordi võib tekkida, kui väljumas on korraga mitu lendu ning julgestuskontrollis on palju reisijaid, kes on käsipagasisse siiski suuremahulisi vedelikke võtnud.»

Endiselt tohib julgestuskontrolli võtta ravimeid ja imikutoitu, mis on suuremates mahutites kui 100 milliliitrit, kuid need tuleb käsipagasist välja võtta ja kontrollida teise seadmega.

Uus piirang kehtib tähtajatult, kuni uusi julgestuskontrolli seadmeid on täiustatud nii, et need suudavad veelgi täpsemini vedelaid lõhkeaineid tuvastada ja kui vedelike piirangu eemaldamise suhtes on jõutud rahvusvaheliselt ühtsele kokkuleppele.