FOTOD Vasalemma jõele rajatakse paisjärve asemele tehiskärestik

«On oluline paisjärved mudast puhtad hoida, see on mahukas investeering ja arvestatav püsikulu, mida kohapealsed looduslikud tingimused ei soosi. Veevoolu taastamisega püüame taasluua atraktiivset, keskkonnasõbralikku ja miljööväärtuslikku elukeskkonda,» ütles Laisk.

20. sajandi alguses oli Eesti jõgedel üle 800 vesiveski, et vili saaks jahvatatud ja palgid saetud. Veejõu kasutamiseks oli vajalik koguda vesi paisu taha. Tänaseks on paisud lagunemas, paisjärved oma tähtsuse minetanud ja takistavad kalade rännet kudemispaikadesse.

«Vasalemma jõgi on üks ajaloolistest lõhejõgedest Eestis. Selliseid jõgesid on meil vaid 11. Soovime anda oma panuse jõe hea tervise taastamisse,» ütles Laisk.

RMK looduskasutuse valdkonna juhatuse liige Kristjan Tõnisson ütles, et RMK on juba aastaid tegelenud muude looduskaitsetööde seas ka vooluveekogude tervendamisega, mille eesmärk on kõrvaldada Eesti jõgedelt siirdekalade rändetõkked. «Suur osa kunagi rajatud paisudest on praeguseks amortiseerunud ja algset otstarvet neil enam pole,» ütles Tõnisson.