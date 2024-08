Liisa Pakosta tahab oma ministeeriumile rohkem kui 150 miljoni suurust kärpeerandit

Pakosta soovib jätta kärbetest puutumata vanglaameti. Ta märgib, et vanglateenistusel on lisaks tööle vanglasüsteemis selge roll meeleavalduste ohjamisel, monumentide eemaldamisel, sõjapõgenike registreerimisel ning igapäevasel koostööl uurimisasutustega siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi valitsemisalas.

Pakosta tõi välja, et strateegiaid ja arengukavasid koostades on varasemalt arvestatud nii kohtuekspertiisi instituudi kui ka vanglateenistuse igapäevast panus ja neid on koheldud võrdväärselt teiste sisejulgeolekut tagavate valdkondadega ning et ta soovib taolise praktika jätkumist. «Pean üha kasvava küberjulgeoleku intsidentide arvu juures õigeks, et sellise kohtlemise osaks saab ka kogu küberjulgeoleku valdkond majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas,» kirjutas Pakosta.