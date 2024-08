Kaitseväe juhataja asetäitjaks sai kindralmajor Rauno Sirk

Rauno Sirk on ta olnud õhuväe ülem ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor. Lisaks on kindralmajor Sirk juhtinud lennubaasi, olnud õhuväe staabiülem ja Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede staabis. 2014. aastal valiti ta aasta ohvitseriks.

Sirk märkis, et kaitseväe ja riigikaitse areng on viimastel aastatel olnud väga dünaamiline, on tekkinud palju uusi võimeid ja paljud sõjalised võimed on arendamisel.