Politsei: varastatud jalgratta tagasisaamise võimalus on üsna väike

2023. aastal menetles politsei ligi 1000 rattavargusega seotud juhtumit, mida oli 40 protsenti rohkem kui aasta varem. Rattavargustega põhjustatud kahju oli ligi 850 000 eurot ja keskmine kahjusumma 800 eurot. Politsei tõi välja, et keskmist tõstavad eelkõige kallimad rattad, kui varastatakse üks 2 000 eurone ja kaks 400 eurost ratast tuleb juba keskmine kahjusumma üle 900 euro. Järjest enam on tänavaratastena levinud ka elektrilised jalgrattad ja igapäevasteks sõitudeks kasutatakse rattaid, mis pole klassikalised tänavarattad, aga mõlemad on hinna poolest kallimad.