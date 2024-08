Eesti esindus otsib Euroopa Komisjoni juhi kohale uut inimest

Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd selgitas ERR-ile, et Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi ametikohale asujal peab olema kogemus nii EL-ist kui ka Eestis üleüldiselt.

Eesti esinduse endise juhi Keit Kasemetsa sõnul on oluline aru saada, et komisjoni juht esindab laiemalt EL-i huvisid. «Kui vaja on, siis loomulikult ka vaidleb valitsuse või ka Eesti administratsiooniga,» ütles ta.