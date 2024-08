Kundas plahvatanud gaasiballoon lennutas mahutid ligi saja meetri kaugusele

Sündmusele reageeriti kolmanda astme väljasõidukorralduse järgi, esimesena saabunud Kunda päästekomando liikmed tuvastasid gaasilekke. Kohale tulid ka Kiviõli, Kohtla-Järve ja Rakvere päästjad koos välijuhi ja demineerijatega. Konteineri ümber määrati kohe kindlaks ohuala, kuhu kõrvalisi isikuid ei lubatud. Pärast seda said päästjad veosele läheneda ning tuvastasid, et konteineris oli veetud omavahel ühendatud gaasiballoone, millest üks teadmata põhjusel plahvatas.

Gaasihoidla kõrval asuvast kortermajast evakueeriti mõneks ajaks neli elanikku. Üks neist ütles hiljem, et plahvatus oli ülitugev. «Matakas oli nii kõva, et ma hüppasin püsti ja jooksin teisele poole korterit, selline tunne oli, et kohe lendab midagi tuppa,» meenutas ta