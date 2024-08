Ukraina õpetajate eesti keele oskus jääb enamasti suhtlustasemele

Riik küsib tasemeeksami sooritajatelt ka infot nende kodakondsuse kohta. 2022. aastast on kahe aasta jooksul eesti keele tasemeeksami teinud 2045 ukrainlast.

Eksameid on läbitud kõikidel keeletasemetel, kõige enam ehk 53,5 protsenti on tehtud A2-taseme eksamit, B1-tasemel 34,9 protsenti ja B2-tasemel 8,8 protsenti. Kõige vähem, 2,8 protsenti, on olnud kõige kõrgema ehk C1-taseme eksami sooritajaid.