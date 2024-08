USA on Austini sõnul mures Venemaa vägede edasitungi pärast Ukrainas

Austin märkis samas, et teda julgustas samas Ukraina suutlikkus värvata rohkem inimesi kodumaakaitsjate ridu täiendama.

«Ma tervitan seda, mille tegemist ukrainlased kindlalt jätkavad, et tagada oma võimekus sissetungijatele vastu hakata,» ütles minister.

«Ukrainlased on väga sihikindlad inimesed,» tõdes Austin.

Uudisteagentuuri AFP kolmapäeval avaldatud analüüsist selgus, et Venemaa on sel kuul hõivanud Ukraina idaosas ühtekokku ligi 200 ruutkilomeetrit.

Ühendriikides paikneva sõjauuringute instituudi (ISW) andmetele tuginenud analüüs näitab kuu ajaga maa-ala suurenemist, ent kasv on tuntavalt vähenenud võrreldes maikuuga, kui Vene okupatsioonivägi alustas tänaseks peatatud maismaapealetungi Harkivi oblastile.

Alates 2024. aasta algusest on Venemaa hõivanud Ukrainalt 1246 ruutkilomeetrit maad, aastal 2023 oli see näitaja 584 ruutkilomeetri juures.

See kõik on kokku kõigest 0,2 protsenti Ukraina territooriumist 2014. aasta eelsetes piirides, kui Ukrainas algas sõda ja venemeelsed separatistid Ukraina idaosas alustasid iseseisvusvõitlust. See pole toonud kaasa loodetud kiiret läbimurret Moskva okupantidele.