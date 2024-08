Linnavalitsus kuulutas välja uue Tallinna Haigla projekteerimishanke

Riigihanke sisu on Tallinna haigla põhiprojekti ja arhitektuurse ning sisearhitektuurse tööprojekti koostamine, projekteerimishanke võitja peaks selguma käesoleva aasta lõpuks. Hanke eeldatav maksumus on käibemaksuta 19 miljonit eurot.

Linnapea Jevgeni Ossinovski rõhutas uue haigla vajalikkust. «Tallinna olemasolevad haiglad on vananenud ning ka nende rekonstrueerimisel ei saaks me tänapäevase meditsiini väärilist taristut, mistõttu on meil vaja rajada uus haigla,» ütles Ossinovski. Ta lisas, et lähikuudel töötatakse välja finantsplaan, mille alusel Eesti suurimat hooneinvesteeringut rahastada.