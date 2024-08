IN MEMORIAM Suri vaimulik ja ühiskonnategelane Villu Jürjo

Õpetajana Urvaste koguduse juures külastas teda sageli vabadusvõitleja Jüri Adams, kes meenutab, et jutuajamised eriti tundlikel teemadel peeti kirikutornis kellade helina saatel. Nõukogude julgeolekutegelased Jürjot ka tõepoolest jälitasid, mistõttu tema ettevaatus polnud ilmselt asjatu.

Avalikkus teab Jürjot kui Narva Aleksandri kiriku taastamise käimalükkajat. Viilma sõnul oli Narva jaoks õnnistus, et Jürjo sinna teenima läks, kuid olles isikuna vahel ka jonnakalt oma tões kinni, langetas Jürjo Narvas ebaõnnestunud juhtimisotsuseid, mistõttu tekkisid kiriku taastamisel rahalised probleemid. Kuid Viilma rõhutas, et keegi ei ole tuvastanud neis vähimatki omakasu ning nüüdseks on väga suur töö ära tehtud ja kirikuhoone külastajatele avatud.